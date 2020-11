Chega: "Parece que o Governo e PR estão desejosos de levar o país a um novo confinamento geral"

André Ventura considera que as atitudes do Presidente da República e do primeiro-ministro aumentam o clima de incerteza em Portugal, ao "deixarem no ar o fantasma de um confinamento absoluto"."Parece que Governo e Presidente da República estão desejosos de levar o país a um novo confinamento geral", atacou o deputado, depois da reunião do Infarmed desta quinta-feira.Para o líder do Chega, "não há provas" de que uma medida dessas "esteja a resultar", apesar de ter sido adotada em "alguns Estados da União Europeia".André Ventura apelidou ainda de "absurdas" as restrições impostas aos fins de semana, que prejudicam particularmente a restauração. "Os estudos indicam que a restauração nem sequer é o setor mais vulnerável em termos de disseminação e propagação do novo coronavírus", destacou, fazendo eco das palavras de Marcelo Rebelo de Sousa esta manhã. "Temos de perceber muito bem que empregos estamos a destruir", avisou Ventura, adiantando que a ação judicial interposta pelo partido "foi remetida para o Supremo Tribunal Administrativo" e que é esperada uma resposta "ainda hoje ou durante amanhã"."Na última ação o tribunal respondeu que o Chega não tinha legitimidade. Desta vez pedimos a dezenas de empresários que se colocassem do nosso lado", observou o presidente do partido, que acredita que dessa forma o problema da falta de legitimidade estará resolvido.