Cientista diz que variante britânica do coronavírus se prepara para "varrer o mundo"

A professora Sharon Peacock, diretora do Consórcio de Genómica para a Covid-19 do Reino Unido, afirma que "a nova variante do vírus varreu o país (Reino Unido) e vai varrer o mundo, com toda a probabilidade", cita a CNBC.





Com estas palavras, a professora expressa a crença de que esta será a variante do vírus que passará a dominante em todo o mundo. A variante britânica, assim conhecida porque foi detetada pela primeira vez em Terras de Sua Majestade, já foi desde então identificada em mais de 80 países.





O grupo científico que é liderado por Peacock foi criado em abril do ano passado e reúne vários especialistas, os quais têm recolhido, sequenciado e analisado genomas do coronavírus, com parte da resposta do Reino Unido à pandemia. Até agora, já foram analisadas por este grupo mais de 250.000 amostras do vírus.





Na ótica da mesma cientista, o verdadeiro problema poderá verificar-se caso exista alguma variante particularmente incompatível com as vacinas já desenvolvidas.