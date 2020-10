Cientistas alertam que variante espanhola do vírus está a espalhar-se rapidamente pela Europa

Uma variante do coronavírus que teve origem em trabalhadores agrícolas espanhóis está a espalhar-se rapidamente através da maior parte da Europa desde o verão, e esta é a variante responsável pela maior parte dos casos de covid-19 em vários países, e mais de 80% no Reino Unido.





Uma equipa de cientistas internacional, que acompanha a proliferação do vírus, destaca o avançar de uma variante chamada 20ª.EU1, num documento de investigação publicado esta terça-feira, revela o Financial Times.





O trabalho destes cientistas sugere que as pessoas que regressaram das suas férias em Espanha tiveram um papel central na transmissão de casos no Velho Continente. Esta tese levanta a questão de se a situação atual poderia ter sido prevenida através de uma ação mais apertada de rastreios nos aeroportos.





Uma das autoras do estudo, Emma Hodcroft, afirma que, tendo em conta a proliferação desta estirpe, "parece claro que as medidas (para a prevenção do vírus) foram muitas vezes insuficientes para parar a transmissão de variantes introduzidas este verão", lê-se no documento, que ainda não foi oficialmente publicado numa revista científica.





Até ao momento, ainda não é sabido se esta variante do vírus é mais mortal ou mais infecciosa que outras, estando esta hipótese sob análise. Ainda assim, Hodcroft assinala que é, certamente, diferente das outras variantes de coronavírus que tem vindo a estudar, afirmando que não contactou com nenhuma "com o mesmo tipo de dinâmica".