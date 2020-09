Com mais 802 contágios, Portugal supera 70 mil casos de covid-19. Há mais três vítimas mortais

Portugal contabiliza agora 70.465 casos confirmados de infeção pelo coronavírus desde o início da pandemia, o que representa, o oitavo dia com mais infeções, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta quarta-feira, 23 de setembro. Ontem tinham sido reportados 463 novos casos para um total acumulado de 69.663.O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.928,. Os casos ativos subiram pelo 39.º dia consecutivo eem termos de novos casos é de 691,3, uma subida face aos 663,3 da véspera e o. Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 86,68 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, agravou-se pelo 31.º dia.

Lisboa e Vale do Tejo com 54% dos novos casos



Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registaram-se 437 novos casos (198 ontem), o que representa 54% do total de novos casos no país. Já no Norte o número de novos casos ascendeu a 240 (191 na véspera), o que corresponde a 30% do total.



Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade baixou para 2,74%, o que corresponde ao valor mais baixo desde 6 de abril e compara com o pico de 4,37% registado no início de junho.





No que diz respeito aos doentes recuperados, existem agora 46.290 casos, mais 316 do que o reportado ontem (45.974).



O número de casos ativos aumentou pelo 39.º dia, para 22.247, uma subida de 483, o que representa 31,57% do total de casos confirmados e é o número mais alto desde 17 de maio.









Doentes graves em máximo desde 2 de julho

Os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS) indicam que dos mais de 70 mil casos confirmados, 571 estão internados em hospitais, mais 25 do que na véspera (546), o que representa o número mais elevado desde 22 de maio.



No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), registam-se 77 pacientes, mais sete do que na véspera, o que constitui o número mais alto desde 2 de julho.



As três vítimas mortais foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo.



Segundo o boletim diário da DGS, há 877 mortos no Norte, 737 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 257 no Centro e 23 no Alentejo. O Algarve tem 19 falecidos, os Açores registam 15 óbitos e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.