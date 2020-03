Com quase duas mil mortes, França prolonga confinamento até 15 de abril

O número de casos confirmados de infeção com o novo coronavírus em França ascende a quase 33 mil e as mortes são perto de duas mil. O Governo gaulês estendeu o confinamento por mais duas semanas.

O número de casos confirmados de infeção com o novo coronavírus em França ascende a quase 33 mil, com 3.809 novos casos nas últimas 24 horas. Em igual período registaram-se 299 mortes, elevando as vítimas mortais no país para 1.995, informaram esta sexta-feira as autoridades gaulesas.