Comércio global indica retoma mais rápida do que no pós-Lehman

Os volumes de embarques já estão em níveis que demoraram mais de um ano a ser atingidos depois do colapso do Lehman Brothers, sugerindo uma recuperação em V, disse o presidente da instituição, Gabriel Felbermayr.





O comércio passa por uma "queda profunda e uma recuperação rápida", disse. "A situação atual é significativamente melhor" do que há uma década.









A pandemia está a levar a economia global para o que pode ser a crise mais profunda desde a Grande Depressão. A recuperação inicial reflete o fim das rígidas restrições para conter o vírus, e as autoridades alertam contra o otimismo prematuro de que o pior já passou.





No início de agosto, a Organização Mundial do Comércio disse que as projeções de forte recuperação do comércio em forma de V em 2021 poderiam ser "excessivamente otimistas".





No entanto, outras instituições - entre elas o Instituto Kiel – mostram-se mais confiantes. Na segunda-feira, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, destacou um "renascimento do comércio".





O governo da Alemanha, cuja economia tem forte dependência das exportações, estima que o impacto económico do coronavírus seja menor do que o previsto este ano.





O Instituto Kiel destaca que a atividade de embarque de contentores em áreas-chave apoia a sua conclusão, com a normalização dos movimentos de navios nas Américas, Ásia e Europa. A capacidade de carga voltou aos níveis que seriam esperados para o final de agosto, mesmo sem uma crise.