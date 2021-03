Como comparam os dois confinamentos gerais, em seis indicadores

Seis motivos para um impacto menor

Confinamento menos sincronizado

Leia Também Queda económica é menor, mas há o risco do abismo

O confinamento dos países não está tão sincronizado agora. Há mais economias parceiras que foram mantendo medidas menos duras de limitação da atividade das suas economias e também mais direcionadas por regiões. Os economistas identificam uma queda menor do comércio internacional agora.

Menos medo de apanhar o vírus

O medo das infeções diminui à medida que o conhecimento da doença aumenta. As pessoas inibiram menos as suas deslocações, como mostram os dados de mobilidade do Google. O teletrabalho foi imposto, mas há uma quebra menor dos movimentos em torno dos locais de trabalho do que o que aconteceu na primeira vaga de covid-19.

Fadiga do confinamento e menor cumprimento

As medidas de confinamento aplicadas agora são muito semelhantes às de março passado, porém, poderão ter menos eficácia, admitem os economistas. Há uma fadiga do confinamento que faz com que a propensão para contornar as regras seja mais vezes contornada.

Investimento das empresas em meios para teletrabalho

No primeiro confinamento muitas empresas poderiam não estar preparadas para continuar a produzir mantendo os trabalhadores em casa. Agora já terão tido tempo para se apetrechar dos equipamentos necessários para não interromper a atividade.

Melhoria dos canais de distribuição

De março para cá as empresas também tiveram tempo para se adaptar e encontrar formas alternativas ao contacto presencial para continuar a vender os seus produtos. As entregas ao domicílio foram reforçadas.

Consumidor mais disponível para comprar online

No início da pandemia, em março passado, as compras online não estavam tão generalizadas. Havia mais desconfiança por parte dos utilizadores em fazer pagamentos online. Com o confinamento, muitos perderam o medo e tornaram-se mais disponíveis para consumir online.