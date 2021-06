Como está a correr a vacinação?

Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde, 29% da população portuguesa já tinha tomado as duas doses da vacina na semana passada. Por faixa etária, são as pessoas com 80 ou mais anos as mais avançadas no esquema vacinal (93%). O agendamento está agora aberto para as pessoas com mais de 35 anos.

