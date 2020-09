Como evolui a pandemia em vários países? Quais os locais onde soam os alarmes?

Leia Também Após seis meses, Portugal ainda tenta sair do planalto

O início da pandemia da covid-19 na Europa ocorreu há aproximadamente seis meses. Antes já a China, país onde se registaram os primeiros casos, tinha atingido o pico de propagação.Nos EUA e na América Latina, nomeadamente no Brasil, os surtos ganharam força um pouco mais tarde. Já na Índia os casos cresceram de forma exponencial a partir de meados maio, também pelo reforço dos testes.Mas se alguns países registaram picos e conseguiram reduzir drasticamente o número de novos casos, mantendo a propagação sob controlo durante os meses do verão, nos EUA a descida foi mais ténue e já ocorreu um segundo pico, estando atualmente o país com mais casos em todo o mundo novamente em trajetória descendente.Mais preocupante é a situação no Brasil e na Índia, onde o número de novos casos continua a aumentar de forma praticamente ininterrupta.Na Europa, após um verão de acalmia - com exceção da Suécia - os casos voltaram a disparar em vários países, destacando-se Espanha e França.A situação na China aparenta estar controlada após o surto inicial da covid-19. Apesar do ceticismo com que são vistos por alguns os dados oficiais do país asiático onde a pandemia teve origem, a verdade é que após o pico observado em fevereiro os novos casos caíram a partir de março. E têm se mantido em níveis reduzidos. Em termos de novos casos por milhão de habitantes, a China apresenta um valor muito inferior aos restantes países, fruto dos surtos se terem centrado na província de Wuhan e de se tratar do país mais populoso do mundo.Apesar de ter sido o país mais atingido na Europa durante os primeiros meses da primavera, quer em casos quer em vítimas mortais, Itália registou uma melhoria gradual a partir de abril. E mesmo no pico de março os novos casos diários em proporção da população situaram-se em cerca de metade dos que se verificam atualmente em Espanha. O país transalpino, tal como a maioria dos países europeus, tem visto os novos casos aumentarem nas últimas semanas, mas ainda com níveis inferiores, por exemplo, aos de Portugal.No país vizinho soam já os sinais de alarme com o que poderá mesmo ser uma "segunda vaga" da pandemia. Após o elevado número de casos em março, que obrigou a apertadas medidas de confinamento, Espanha assistiu a uma subida a partir de julho, coincidindo com o levantamento de algumas restrições. Os novos casos mantiveram-se em níveis "geríveis" ao longo de julho, mas em agosto aceleraram e nas últimas três semanas o número de novos casos diários por milhão de habitantes passou de 86 para 178, mais do que duplicando e superando o máximo do pico de março.Também em França a situação tem se deteriorado rapidamente. Tal como o sucedido em Espanha, mas sempre com níveis menores de incidência da pandemia, França registou um pico em março e conseguiu uma forte redução nas infeções, nomeadamente por via de apertadas medidas restritivas à circulação de pessoas. Se em finais de junho o país contava menos de oito novos casos diários por milhão de habitantes, dois meses mais tarde esse valor era 10 vezes superior. A aceleração nas novas infeções fez-se notar a partir de meados de agosto.





Rigor alemão tem se mostrado eficaz

A Alemanha registou um pico nas novas infeções sensivelmente em simultâneo com os restantes países europeus, em finais de março e início de abril. E, tal como os seus pares europeus, Berlim impôs restrições para conter o avanço da pandemia. Essas medidas deram frutos e dos mais de 60 casos por milhão de habitantes verificado na primeira semana de abril, a Alemanha passou para menos de 15 casos por milhão de pessoas um mês mais tarde. A trajetória descendente manteve-se mesmo com o reinício da atividade económica, tendo o valor mais baixo sido atingido em meados de junho. Em agosto observou-se um aumento no ritmo de infeções, mas mantém-se abaixo da fasquia dos 15 casos por milhão. E é um dos países com menor taxa de letalidade.

A "anomalia" sueca

A Suécia é um caso particular no panorama europeu. A estratégia de impor poucas restrições e apostar na imunidade de grupo revelou-se problemática para o país escandinavo, nomeadamente pelo elevado número de óbitos devido à covid-19. Quanto ao número de casos, a Suécia seguiu em contramão com o resto da Europa. Após uma trajetória ascendente até finais de abril, os novos casos estabilizaram relativamente em maio, mas em junho voltaram a disparar e superaram a fasquia dos 100 casos diários por milhão de habitantes. A partir de julho assistiu-se a uma redução que se inverteu na primeira metade de agosto. Agora, regista-se novo decréscimo na propagação do coronavírus numa altura em que a Europa sofre um agravamento da situação.









Reino Unido obrigado a mudar de estratégia

O governo britânico apostou inicialmente numa estratégia que passava por alcançar a imunidade de grupo. Os resultados revelaram-se extremamente negativos, com um elevado número de casos e de mortes. Após o primeiro-ministro Boris Johnson ter estado internado com a doença a política alterou-se e foram impostas medidas de confinamento. Assim, a descida observada no resto da Europa só chegou a terras de sua majestade em maio e apenas em junho os novos casos por milhão de habitantes ficaram abaixo dos 20. Após um mínimo de cerca de oito casos por milhão de residentes no final de julho os números voltaram a crescer e no final de agosto estavam muito perto de voltar a superar a barreira dos 20.



Portugal com planalto gerível mas persistente

Em Portugal a evolução foi muito semelhante à de numerosos países europeus, com um pico de infeções na primeira metade de abril. Mas o país apresentava dois trunfos: os níveis de propagação eram inferiores à média europeia e os óbitos também. Mesmo na pior semana os casos por milhão de habitantes não alcançaram o patamar dos 80. O confinamento permitiu reduzir a incidência para cerca de um quarto desses valores. Em julho, o foco na Área Metropolitana de Lisboa levou a nova subida nos novos casos para mais de 35 novos casos por milhão de habitantes. Após uma descida na primeira metade de agosto, assiste-se agora a um novo recrudescimento.









EUA com dois picos mas a descer agora

Os Estados Unidos registaram um crescimento descontrolado no número de casos numa primeira fase, até meados de abril, com uma forte concentração na costa Leste - Nova Iorque e New Jersey em particular - a que se seguiu uma estabilização e até mesmo uma redução, em parte graças ao confinamento que foi adotado por alguns estados. A partir de meados de junho e até ao final de julho, contudo, assistiu-se a um novo disparar nas infeções. Este aumento deveu-se a um reforço considerável no número de testes mas também ao surgimento de surtos de grande dimensão noutros estados, destacando-se, por exemplo, o Texas e a Califórnia, dois dos maiores estados. Os novos casos por milhão de habitantes aproximaram-se dos 200, antes de nova queda a partir de agosto. Ainda assim, a maior economia mundial continua com mais de 100 novos casos por milhão de habitantes e é o país com mais infeções em todo o mundo. Mais. Os EUA contabilizam cerca de 24% de todos os casos mundiais e as mais de 192 mil mortes representam cerca de 22% do total de óbitos.









Brasil sem conseguir travar o avanço da pandemia

A evolução da pandemia no Brasil continua a ser fonte de preocupação. Desde abril que o país sul-americano registou uma escalada no número de casos e a curva ascendente apenas conheceu três períodos de alguma estabilização: durante duas semanas em junho, em três semanas de julho e ao longo de agosto. Mas a cada período de estabilização ou até de algum decréscimo seguiram-se subidas pronunciadas. E, atualmente, o "país irmão" ronda os 200 novos casos por milhão de habitantes. Um número preocupante tratando-se de um país com mais de 200 milhões de residentes. É o segundo país com mais casos em todo o mundo (cerca de 4,1 milhões) e com mais mortes (125 mil), sendo também o que regista maior incidência.



Índia sempre a subir e já com mais de 4 milhões de infetados

A Índia manteve a incidência da pandemia em níveis relativamente reduzidos até quase ao final de junho, tendo apenas nessa dato atingido a fasquia de 10 novos casos diários por milhão de habitantes. O aumento dos testes e o agravamento da propagação, contudo, levam o segundo país mais populoso do mundo (1,3 mil milhões de pessoas) a superar os quatro milhões de infetados. O contraste com a China é notório, apresentando a Índia uma média de mais de 50 casos diários por milhão de habitantes.