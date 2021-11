Confinamentos totais fora dos planos da Europa (para já) apesar de escalada de novos casos

Noruega estão a alargar a vacinação dos cidadãos com a terceira dose da vacina.

Os novos casos de covid-19 têm aumentado nas últimas semanas, com vários países como a Alemanha, Áustria e Roménia, a atingirem números recorde de infeções dirárias. Os países têm adotado confinamentos parciais e aumentado as restrições para pessoas não vacinadas, mas, para já, um regresso aos confinamentos totais é "pouco provável".Enquanto em Portugal se aguarda pela reunião desta sexta-feira do Infarmed para ouvir os especialistas e decidir se devem voltar a impor-se algumas restrições, noutros países europeus já estão a ser tomadas medidas face à escalada de novos casos de covid-19 e ao aumento do número de mortos, sobretudo onde a vacinação está mais atrasada.Os analistas da UBS Global Wealth Management, liderada por Mark Haefele, defendem, no entanto que a renovação dos confinamentos totais, como se verificou no início da pandemia, "parecem improváveis, apesar do aumento de casos da covid-19 em toda a Europa, já que as vacinas enfraqueceram a ligação entre infeções e doenças graves".Os Países Baixos foram o primeiro país a voltar a regressar ao confinamento, mas apenas parcial. Desde o último sábado, que o país está a cumprir um "confinamento limitado" de três semanas, com o fecho mais cedo de lojas e restaurantes, a proibição de adeptos nos estádios, limites a visitas nos lares e o incentivo ao teletrabalho.A Aústria foi pioneira em avançar com o confinamento para não-vacinados e pessoas que não tenham completado o esquema vacinal contra a covid-19. A medida irá afetar cerca de dois milhões de austríacos. Além disso, foi vedada a entrada de não-vacinados em espetáculos e em várias lojas, espaços comerciais e restaurantes.Na Alemanha, que registou esta semana novos recordes de infeções, está a ser recomendado o regresso ao teletrabalho e a quem tenha mesmo de se deslocar ao trabalho, "por razões imperiosas", é pedido de apresente o certificado de vacinação ou teste negativo à covid-19. Estão ainda a ser estudadas novas restrições face à situação "dramática" que o país enfrenta.O teletrabalho e o uso de máscara em espaços fechados são também algumas das medidas anunciadas na Bélgica e República Checa para conter a evolução da pandemia. Já o Reino Unido, Itália e a