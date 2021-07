A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu esta segunda-feira em entrevista na TVI que Portugal corre o risco de não conseguir travar a evolução da transmissão da covid-19 se as medidas para travar a pandemia não forem cumpridas.



"Neste momento o nosso país está com maior risco", alerta a ministra, acrescentando acreditar que "[a população] percebe" o que está em causa e as autoridades de saúde também faz para que se entenda.

"Nós já estivemos numa zona, em janeiro e fevereiro, que nem sequer cabia naquele quadradinho [vermelho], não queremos voltar a esse ponto", sublinhou a ministra. Temido adianta que as estimativas do Governo até "meados de julho" apontam para um número de casos diários "para lá dos 4 mil", internamentos em enfermaria para lá dos 800 e em cuidados intensivos para lá dos 150. "Corremos o risco de não conseguir parar uma evolução da transmissão da doença", afirma ainda.



A ministra garante ainda que a vacina é a maior "arma" resultante de "um progresso notável da pandemia". "Precisamos ser ajudados", alerta, acrescentando que a vacinação é, neste momento, a chave.



Relativamente ao aumento de casos, Temido afirma que muita tem que ver com a variante Delta e alerta ainda que "não sabemos os efeitos a longo prazo da Covid".



Menores de 18 anos vacinados a partir de fim de agosto



Temido afirma que "está muito" nas mãos dos jovens e conseguir que estes sejam vacinados é crucial nesta fase. "Estamos a dar oportunidades ao vírus para ele se tornar mais resistente", sublinha afirmando que "precisamos ser mais céleres".



Sobre os menores de 18 anos, Temido afirma que o Governo estima que se possa abrir a vacinação para esta faixa etária, "na última semana de agosto", desde que o fluxo de vacinas continue a correr como esperado.