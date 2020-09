Costa agradece aos agricultores esforço para que nada faltasse durante emergência

António Costa falava, por videoconferência, numa conferência da CAP (Confederação dos Agricultores de Portugal) de apresentação da estratégia "Ambição Agro 2020-30".Após lembrar o desígnio do Governo de "preparar o futuro", o líder do executivo agradeceu aos agricultores portugueses o esforço que fizeram durante o período de estado de emergência devido à pandemia da covid-19."Se não nos faltou nada na nossa alimentação, nem mesmo durante o Estado de Emergência, foi porque houve quem vencesse os inúmeros desafios diários e arregaçasse as mangas. Por isso quero agradecer aos agricultores portugueses a sua capacidade de garantirem que nada faltasse na mesa dos portugueses", afirmou.Costa foi buscar as "três grandes premissas" da estratégia da CAP - Sustentabilidade, Inovação e Exportações - para as cruzar com a estratégia do executivo."No que se refere à Sustentabilidade, sabemos todos que as alterações climáticas são uma realidade. O nosso país é especialmente afetado por inúmeras mutações do clima que, há uns anos, eram impensáveis. A subsistência da agricultura depende da de conseguirmos combater as alterações climáticas e estas dependem de uma agricultura ambientalmente responsável e sustentada. Só assim, de braços dados, poderemos olhar para um futuro próspero", acentuou.Quanto à segunda e terceira premissas, o primeiro-ministro declarou que "foi graças à inovação na Agricultura que Portugal reduziu em 400MEuro o seu défice alimentar"."Foi essa inovação que permitiu que ao longo da última década as exportações portuguesas do setor agroalimentar tenham crescido, em média, 5% ao ano. Em 2019 as exportações do setor agroalimentar representavam 11% da totalidade de exportações de bens no nosso país que exportava para 185 mercados. Só nos últimos 5 anos abrimos mais de 50", assinalou.E, para o chefe do executivo, isso só foi possível "colocando a inovação no centro do processo produtivo, acabando com outro velho mito de que a agricultura é uma atividade do passado"."Muito pelo contrário: a agricultura é uma daquelas atividades que terá sempre futuro, caminhando lado-a-lado com as necessidades do ser humano. E por isso é tão importante a aposta na inovação", acentuou.António Costa lembrou ainda a Agenda de Inovação para a Agricultura 2030 apresentada em 11 de setembro pelo Governo, recordando que "um elemento-chave" passa por "reforçar e valorizar a rede de inovação da agricultura, transformando-a numa rede integrada e coesa, em diálogo com as universidades e com os empresários".