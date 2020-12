Costa anuncia novas restrições para o Natal e Ano Novo. Veja o vídeo da apresentação

Assista à transmissão em direto da conferência de imprensa do conselho de ministros que definiu as novas restrições do estado de emergência, com medidas para o Natal e Ano Novo e atualizou a lista dos concelhos de risco.

Costa anuncia novas restrições para o Natal e Ano Novo. Veja o vídeo da apresentação









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.