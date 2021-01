Costa devolve pergunta sobre o Natal: "Acha mesmo que a responsabilidade é minha?"

Dizer-me que a culpa foi minha da forma como as famílias celebraram o Natal… Senhor deputado, ofereço-me desde já a esse sacrifício", adiantou. E de seguida devolveu a pergunta ao deputado: "Acha mesmo que a responsabilidade é minha?" Telmo Correia não respondeu e avançou para o tema da vacinação.





"Acha mesmo que a responsabilidade é minha?" A pergunta é de António Costa, primeiro-ministro, e referia-se ao tema do Natal e ao agravamento da pandemia de covid-19, que desde então se tem vindo a verificar no país. Esta terça-feira, na Assembleia da República, o chefe do Governo foi pressionado pelo deputado centrista Telmo Correia, que responsabilizou o Executivo pelo curso das infeções por covid-19.O deputado do CDS tinha pedido ao primeiro-ministro, num "exercício de humildade", que refletisse sobre se tomou as medidas certas pela altura do Natal, quando o Executivo aliviou as restrições à circulação para que as famílias pudessem celebrar juntas, embora com uma série de recomendações sobre a segurança e o distanciamento.Costa assumiu que se fosse hoje "nenhum de nós teria defendido aquelas medidas", mas frisou que as decisões são tomadas com a informação científica que está disponível a cada momento. "O Governo aliviou algumas medidas de confinamento nos dias do Natal, mas apertou significativamente as restrições à circulação na semana seguinte, impedindo a celebração do Ano Novo. Ainda assim, os contágios começaram a subir desde a altura das festas e estão neste momento em máximos. Também o número de mortes tem vindo a subir, tendo hoje atingido um novo máximo.