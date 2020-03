Costa ignora questões sobre contas da luz e da água

Durante os 35 minutos que durou a conferência de imprensa do Conselho de Ministros deste sábado, que decorreu perto das 22h, houve um tema que António Costa recusou abordar: os apoios ao pagamento da fatura da electricidade e da água.E não foi por falta de insistência dos jornalistas: por duas vezes a questão foi colocada ao primeiro-ministro, que optou sempre por ignorar o assunto. António Costa insistiu várias vezes na importância de proteger os rendimentos das famílias, elegendo a defesa dos postos de trabalho como a medida mais eficaz nesse sentido.A esta medida juntam-se ainda a prorrogação automática dos contratos de arrendamentos que estejam a chegar ao fim, bem como a renovação automática do Rendimento Social de Inserção e do Complemento Solidário de Idosos.Esta questão surgiu no contexto da quarentena generalizada no país que terá como consequência o aumento inevitável das faturas da eletricidade, gás e água das famílias. A líder do Bloco de Esquerda propôs que fossem suspensos quaisquer cortes no fornecimentos destes serviços e uma petição na internet, com quase 150 mil assinaturas, propõe que sejam suspensas as cobranças dos serviços de água, luz e gás.

Um pouco por toda a Europa já há países a tomarem medidas para isentar as famílias do pagamento das contas da casa. Quando a França contabilizava cerca de 6 mil pessoas infetadas (hoje tem quase 11 mil), o Presidente francês Emanuelle Macron decidiu suspender as rendas e contas de gás, eletricidade e água no país.





Em Itália, que vive uma situação dramática há longos dias (com mais de 4 mil vítimas mortais causadas pela covid-19), por determinação do Governo, as contas de luz, gás e eletricidade exigidas às famílias italianas foram suspensas. E, quanto voltarem a ser cobradas, serão pagas pela metade.