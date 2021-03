Costa ignora testes na comparação com maio

António Costa sublinhou, na passada sexta-feira, que apesar das pressões para o início do desconfinamento, o número de casos era “o dobro do registado” a 15 de setembro, quando foi decretado o estado de contingência devido à pandemia e “quatro vezes superior” aos verificados no desconfinamento no início de maio do ano passado.





No entanto, o primeiro-ministro não referiu, em momento algum, nesta comparação o aumento no número de testes realizados, um fator que influencia o número de casos detetados.





Costa frisou que os números positivos eram “relativos” e lembrou que a 4 de maio eram 242 os novos casos diários e que a 15 de setembro eram 425. Agora, disse, estão em 1.027.





Em maio testes eram menos de metade

A comparação do primeiro-ministro, contudo, nunca referiu que o número de testes na altura do primeiro desconfinamento era de 12.902, menos de metade do que os atuais cerca de 26,5 mil. Mesmo a 15 de setembro, a média diária de testes nos sete dias anteriores cifrava-se em 19,4 mil. E, em maio, apenas eram testadas pessoas com sintomas.









A taxa de positividade, que mede a percentagem de testes que dão resultado positivo, era de 1,7% a 4 de maio, tendo aumentado para 3% em 15 de setembro. Atualmente, esse valor é de 4%. O pico neste indicador foi atingido no final de janeiro, quando ascendeu a 20%.









Costa também apontou os números de internamentos e de doentes nas unidades de cuidados intensivos. Os atuais 1.997 internados e 446 doentes em cuidados intensivos ficam bastante acima dos números de maio ou de setembro.