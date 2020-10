Covid-19: 12 mortes, 963 casos mas menos internados

A DGS revelou este sábado 12 novas vítimas mortais e 963 casos de covid-19. É o terceiro dia com mais casos desde que a pandemia chegou ao país. Do lado dos internamentos, as notícias não são más: há menos 14 internados em enfermarias e menos um nos cuidados intensivos.

Lusa







... Portugal contabilizou este sábado mais 12 óbitos relacionados com a covid-19 e 963 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de casos é o terceiro mais elevado desde que a pandemia chegou a Portugal.



No total, o país já registou 1.995 mortes e 78.247 casos de infeção, estando hoje ativos 26.407 casos, mais do 465 que na sexta-feira.



A DGS indica que das 12 mortes registadas, seis ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde também se verifica o maior número de infeções, três na região Norte, duas na região Centro e uma no Alentejo.



Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim revela que nas últimas 24 horas há menos 14 internados em enfermarias e menos um nos cuidados intensivos relativamente a sexta-feira.

Covid-19: 12 mortes, 963 casos mas menos internados









