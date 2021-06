Covid-19: 19% da população portuguesa tem vacinação completa

Leia Também Governo ajusta critérios de risco da covid-19 para concelhos com menos população

Em Portugal, 19% da população já tem a vacinação contra a covid-19 completa. De acordo com o relatório de vacinação da Direção-Geral de Saúde (DGS), são 1,9 milhões de pessoas.Já 3,7 milhões de pessoas receberam pelo menos uma dose desde que a campanha de vacinação arrancou. Trata-se de 37% da população nacional.Entre os mais idosos, 91% da população com idade igual ou mais de 80 anos tem a vacinação completa e 96% tem pelo menos uma dose.A faixa etária em que mais pessoas foram vacinadas com as doses necessárias para conferir imunidade é a dos 65 aos 79 anos: 42% das pessoas está protegida.Em Portugal, foram recebidas 6.254.220 doses, sendo que destas, 5.644.760 foram distribuídas pelos pontos de vacinação.17% da população de Lisboa e Vale do Tejo tem a vacinação completa, ao passo que 35% tem só uma dose. É no Alentejo onde mais pessoas têm a vacinação completa: 25%.