Covid-19: 609 novos casos num dia sem óbitos

O relatório da Direção-Geral de Saúde relativo à situação epidemiológica dá conta de 609 novos, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo, 327. No dia de ontem não foi registado qualquer óbito.Por regiões, no Norte registaram-se 164 novos casos de covid-19, 52 no Centro, 12 no Alentejo, 19 no Algarve, 14 na Madeira e 21 nos Açores.O número de doentes em cuidados intensivos diminuiu (menos 3), sendo agora o total de 49. Em situação de internamento encontram-se 244 pessoas, menos duas que no dia anterios.(Notícia em atualização)