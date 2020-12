Covid-19: 87 mortos e 3.834 nas últimas 24 horas

87 mortos e 3.834 infetados. Este é o balanço dos efeitos causados pela pandemia de covid-19, na últimas 24 horas, em Portugal.Por regiões, o Norte continua a ser a região onde se registou o maior número de infeções, 2.258, o que se traduz em 60% dos novos casos. Na região de Lisboa verificaram-se 773 novos casos. Na região Centro foram detetados 500, no Alentejo 251 e no Algarve 62.Nos Açores foram sinalizados mais 22 infetados e na Madeira 4.Nas últimas 24 horas, segundo o boletim da DGS, foram internadas mais 39 pessoas, sendo agora o total de 3.268, e existem menos três doentes em cuidados intensivos, 514.Relativamente aos óbitos, 50 foram verificados no Norte, 21 em Lisboa, 14 no Centro e dois no Alentejo. Por faixas etárias, regista-se que 66 das vítimas mortais tinham mais de 80 anos.