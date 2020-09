Covid-19: "Ainda é cedo para dizer que a estratégia da Suécia foi um sucesso"

No início da pandemia a Suécia foi bastante atacada pela estratégia que adoptou. Enquanto quase todos os países europeus adotaram um confinamento agressivo, a Suécia destacou-se por ter uma abordagem mais descontraída, sem máscaras e sem confinamento. Agora que vários países europeus voltam a ter um aumento significativo dos novos casos, a Suécia mantém um nível baixo de novas infeções. Há quem diga que é a prova do sucesso do modelo sueco, mas o virologista Pedro Simas discorda.





"Ainda é cedo demais para saber se a estratégia da Suécia é mesmo um sucesso ou não", refere o virologista em declarações SÁBADO. De acordo com Simas, a Suécia pode estar com menos casos, mas nem sequer é o país com menos casos por 100 mil habitantes na Europa. "Por exemplo, a Alemanha, que tem muito mais população do que a Suécia - é o país mais populoso da Europa - tem menos casos por 100 mil habitantes, por isso é, no meu entender, o verdadeiro caso de sucesso na Europa", explica.



