A ASAE faz parte do grupo de trabalho criado pelo governo para análise e fiscalização dos preços no mercado de revenda, farmácias e setor agro-alimentar face à pandemia de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.A ASAE remeteu para mais tarde dados sobre a operação.O novo coronavírus já infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.000 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 176 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de hoje.