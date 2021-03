Covid-19. Encontradas 29 milhões de doses da vacina da AstraZeneca em armazém em Itália

Foram encontradas 29 milhões de doses da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 num armazém escondido em Itália, no passado fim-de-semana. A notícia foi avançada pelo jornal italiano La Stampa , que adiantou que as doses estavam destinadas ao Reino Unido. Oficiais italianos confirmaram a inspeção que levou à descoberta das doses da vacina, mas afirmaram que as doses estavam destinadas à Bélgica e a farmacêutica anglo-sueca detalhou que as 29 milhões de doses tinham como destino a União Europeia e doações a países pobres como parte do programa COVAX da Organização Mundial de Saúde.Segundo a publicação italiana, forças de segurança realizaram uma inspeção numa fábrica da distribuidora multinacional Catalent em Anagni, perto de Roma, no passado fim de semana e encontraram as dezenas de milhões de doses armazenadas.A descoberta levou a que países como França se insurgissem contra a farmacêutica, que cortou a fornecimento de vacinas previsto no contrato com a União Europeia de 300 milhões para 100 milhões de doses de vacina até junho deste ano. "A UE não vai ser o elo mais fraco das vacinações", disse o porta-voz do governo francês, Gabriel Attal, em reação.Em esclarecimento, a AstraZeneca revelou que não existem, atualmente, exportações previstas para outros países que não os englobados no programa COVAX. "Existem 13 milhões de doses de vacina à espera do controlo de qualidade para ser libertados para a COVAX", disse a empresa, que acrescentou que as 16 milhões de doses restantes seriam distribuídas pela Europa neste mês e em abril.À Reuters, um oficial de Bruxelas afirmou que algumas das doses armazenadas no edifício da Catalente provinham de uma fábrica de vacinas na Holanda, produzidas pela empresa associada à AstraZeneca, a Halix. O armazém de Anagni é responsável pelo engarrafamento das vacinas da AstraZeneca produzidas pela Halix, que também tem um outro fabricante de vacinas na Bélgica, a empresa Thermo Fisher Scientific.Ambas as fábricas de vacinas, na Bélgica e na Holanda, estão listadas no contrato que a AstraZeneca assinou com a União Europeia em agosto, mas a fábrica da Halix não foi ainda aprovada por Bruxelas, por falta de dados enviados ao regulador europeu de medicamentos, a Agência Europeia do Medicamento.