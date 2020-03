Covid-19: Espanha anuncia dia com mais vítimas mortais até à data

Morreram 769 cidadãos espanhóis com covid-19 num só dia, dizem os últimos dados do Governo. Este é o número mais alto de mortes decorrentes desta doença desde que a epidemia começou em Espanha.





No total, o país vizinho conta agora com 4.858 mortos e 64.059 infetados, dizem os dados partilhados pelo Ministério da Saúde espanhol. Entre os indivíduos contagiados, 4.165 estão nos cuidados intensivos.



Numa nota mais positiva, 9.357 cidadãos já se encontram curados da doença.





O Conselho de Ministros em Espanha vai reunir esta sexta-feira, tendo em vista a prorrogação do estado de emergência até ao dia 11 de abril.





Paralelamente, os Estados Unidos tornaram-se o país com o maior número de infetados em todo o mundo, ultrapassando a fasquia dos 85.000, de acordo com os dados da universidade Johns Hopkins. Estas contas colocam a maior economia do mundo à frente da China e da Itália em termos de contágio.