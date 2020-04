Espanha regista mais 932 mortes em 24 horas e já tem mais casos do que Itália

Espanha tem agora mais casos do que Itália (115.242), embora os dados deste país relativos ao dia de ontem só sejam conhecidos mais ao final do dia de hoje.Ainda assim, tendo em conta os dados oficiais conhecidos até agora Espanha é o segundo país em todo o mundo com o mais casos confirmados de coronavírus.Os Estados Unidos continuam a ser o país com o maior número de infetados (243.453) e a Alemanha passou para o quarto lugar, superando a China. Nos valores registados pela Universidade Johns Hopkins, a Alemanha terá 84.794 infetados, ultrapassando o número de pessoas infetadas na China - 82.432.

O número de mortes por coronavírus aumentou nas últimas 24 horas na Alemanha em 145 para 1.017, segundo os dados do Instituto Robert Koch.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, entre as quais morreram mais de 51 mil. Dos casos de infeção, cerca de 190.000 são considerados curados. Depois de surgir na China, em dezembro passado, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.