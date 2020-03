Covid-19: Estados Unidos já têm mais casos do que China e Itália

Os Estados Unidos têm agora mais casos confirmados de coronavírus do que a China, passando a ser o país com o surto mais alargado em todo o mundo.





O número de casos na maior economia do mundo atingiu os 85.991 na noite de quinta-feira, 26 de março. No gigante asiático não passam dos 81.782 casos e em Itália são 80.589, de acordo com os dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, citados pela CNBC. Na lista dos países com maior número de infetados segue-se Espanha, com 57.786 casos, e a Alemanha, 43.938 casos.