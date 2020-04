Covid-19: EUA registam 1.783 mortes em 24 horas

Os Estados Unidos registaram esta quinta-feira 1.783 mortes pela covid-19, em 24 horas, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

De acordo com os dados compilados até às 20:30 locais, o número total de mortes desde o início do surto nos Estados Unidos é agora de 16.478, o segundo país com maior número de mortes desde que o surto começou, sendo só superado pela Itália.





Na quarta-feira, o país tinha registado 1.973 mortes causadas pela covid-19, depois de no dia anterior terem também registado um número muito próximo dos 2.000.