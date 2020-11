Covid-19 explica menos de metade do excesso de mortalidade em outubro

O Instituto Nacional de Estatística (INE) atualizou hoje o seu relatório semanal sobre a mortalidade em Portugal no contexto da pandemia covid-19, mostrando que 2020 continua um ano com mortalidade acima da média e que a pandemia explica menos de metade deste excesso.

Nas quatro semanas entre 5 de outubro e 1 de novembro registaram-se mais 1.132 óbitos do que a média no mesmo período dos quatro anos anteriores (2015-2019). Deste excesso de mortalidade, 46,5% deve-se à covid-19, que vitimou 526 pessoas neste período. Uma conclusão em linha com o que o Negócios tinha noticiado recentemente.

Analisando todo o período desde o início da pandemia, a covid-19 tem um peso ainda menor no excesso de mortalidade. "Entre 2 de março, data em que foram diagnosticados os primeiros casos com a doença COVID-19 em Portugal, e 1 de novembro, registaram-se 77.249 óbitos em território nacional, mais 8.686 óbitos do que a média, em período homólogo, dos últimos cinco anos", refere o relatório do INE, acrescentando que deste excesso de mortalidade face à média "29,3% (2 544) foram óbitos por covid-19".

Segundo o INE, "o aumento dos óbitos em 2020 relativamente à média de 2015-2019 atingiu um pico na semana 15 (6 a 12 de abril), reduzindo-se gradualmente até ao fim do período de Estado de Emergência", sendo que a "partir da semana 26 (22 a 28 de junho) voltou-se a assistir a um aumento da mortalidade em 2020 relativamente à média do período homólogo, atingindo o seu ponto mais elevado na semana 29 (13 a 19 de julho), com mais cerca de 800 óbitos".

O INE salienta que o "mês de julho de 2020 foi um mês extremamente quente e com várias ondas de calor", sendo que após um período de menor excesso de mortalidade, nas cinco semanas entre 28 de setembro a 1 de novembro "voltou a observar-se um aumento do número de óbitos para valores acima da média dos últimos cinco anos".





No gráfico em baixo o INE mostra que o "acréscimo da mortalidade, verificado a partir de março, relativamente à média dos últimos cinco anos é explicado apenas em parte pelos óbitos por covid-19".

Desde o início da pandemia mais de 70% dos óbitos foram de pessoas com idades iguais ou superiores a 75 anos. Comparativamente com a média de óbitos observada em período homólogo de 2015-2019, morreram mais 7.449 pessoas com 75 e mais anos, das quais mais 5.802 com 85 e mais anos.

Entre 2 de março e 1 de novembro, comparativamente com a média de óbitos observada no período homólogo de 2015-2019, o maior aumento do número de óbitos registou-se na região Norte (+3.638 óbitos), seguida da Área Metropolitana de Lisboa (+2.400 óbitos), do Centro (+1.515 óbitos), Alentejo (+771 óbitos), Algarve (+323 óbitos) e das regiões autónomas da Madeira e dos Açores (+88 e +85, respetivamente).