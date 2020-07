Covid-19: FMI empresta quatro mil milhões em ajuda de emergência à África do Sul

"O surto de COVID-19 está a levar a uma forte contração económica e a necessidades significativas de financiamento na África do Sul", refere o FMI em comunicado citado pela imprensa sul-africana."O FMI aprovou 4,3 mil milhões de dólares americanos (70 mil milhões de rands) em assistência financeira de emergência sob o Instrumento de Financiamento Rápido para apoiar os esforços das autoridades em lidar com a situação de saúde desafiadora e o grave impacto económico da COVID-19", indicou o Fundo.O maior número de casos e de mortos de covid-19 continua a registar-se na África Austral, com 463.860 infetados e 7.145 óbitos, sendo a África do Sul o país com o maior número de infetados (445.433) e mais mortos (6.769) de todo o continente.