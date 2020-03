Covid-19: França e EUA já têm mais mortes do que a China

França registou 499 novas mortes nas últimas 24 horas devido à pandemia da covid-19, elevando o total no país para 3.523. As autoridades gaulesas contabilizaram 7.578 novos casos, o que coloca o número desde o início do surto em 52.128.

Pela positiva, foram dados como curados mais 1.517 pacientes, elevando o número de infetados curados no país para 9.444.

Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, os novos casos registados aumentaram em 12.730 pelas 19:00 (hora de Lisboa) desta terça-feira, 31 de março, colocando o total de casos no país em 176.518, o valor mais elevado em todo o mundo.

Os EUA contabilizam até ao momento 3.431 vítimas mortais, mais 290 do que no anterior balanço, e 6.241 doentes dados como curados.

Desta forma, quer a França quer os EUA superam a China, país onde foi detetado o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus, em número de óbitos. O gigante asiático contabiliza 3.305 mortes devido à covid-19.



A nível mundial registam-se 837.115 casos desde o início da pandemia, dos quais resultaram 41.249 mortes. Até à data o número de doentes recuperados ascende a 176.058.