Covid-19: Índia ultrapassa México em número de mortos e é terceiro no mundo

O país, que já era o terceiro do mundo com o maior número de infeções, atrás dos Estados Unidos e Brasil, passou agora a ser também o terceiro com o maior número de mortos, depois daqueles dois países.





A Índia voltou a ultrapassar os 78 mil casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de infeções para 3,7 milhões desde o início da pandemia, de acordo com dados do Ministério da Saúde indiano.





Nas últimas 24 horas, o país registou 78.357 novos casos, ligeiramente abaixo do balanço do dia anterior, segundo o Ministério da Saúde.





A Índia é atualmente o país com a mais rápida propagação da doença no mundo, tendo batido em 30 de agosto o recorde mundial de novas infeções num só dia, com 78.761 contágios, e ultrapassando as 78 mil novas infeções diárias há vários dias.





A manter-se a atual taxa de propagação da doença, é provável que ultrapasse em breve o Brasil em número de contágios, país que contabiliza 3,9 milhões de casos desde o início da pandemia.





A Índia realizou quase 44 milhões de testes desde que a pandemia começou, informou hoje o Conselho Indiano de Investigação Médica, o principal organismo de investigação médica na Índia.





A pandemia do coronavírus que provoca a covid-19 já provocou pelo menos 851.071 mortos e infetou mais de 25,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).





A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.