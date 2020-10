Covid-19: Investigadores alertam para perigo de estratégia de imunidade de grupo

Um grupo de 80 investigadores alertou, em carta aberta divulgada pela revista científica The Lancet, que as abordagens de imunidade de grupo para gerir a pandemia de covid-19 são "uma falácia perigosa", sem suporte científico.Para os cientistas subscritores do documento, a ideia de a imunidade se desenvolver em populações de baixo risco, enquanto se protegem os mais vulneráveis, é "uma falácia perigosa sem suporte de evidências científicas"."É fundamental agir decisivamente e com urgência. Medidas eficazes para suprimir e controlar a transmissão precisam de ser amplamente adotadas e devem ser apoiadas por programas financeiros e sociais que incentivem respostas da comunidade e abordem as desigualdades que foram ampliadas pela pandemia", defendem os peritos.A posição dos cientistas surge num momento em que o mundo enfrenta uma segunda vaga de contágios pelo novo coronavírus e em que se registou já mais de um milhão de mortes.Os autores da carta, investigadores de vários países em várias áreas, apresentam a sua visão e as estratégias que precisam de ser adotadas para proteger as sociedades e a economia.O documento, em forma de memorando, será também lançado durante o 16.º Congresso Mundial do Programa de Saúde Pública 2020Até ao momento foi assinado por 80 investigadores com experiência em saúde pública, epidemiologia, medicina, pediatria, sociologia, virologia, doenças infecciosas, sistemas de saúde, psicologia, psiquiatria, política de saúde e modelação matemática."Restrições contínuas provavelmente serão necessárias no curto prazo, para reduzir a transmissão e corrigir sistemas ineficazes de resposta à pandemia, a fim de evitar bloqueios futuros", escrevem.O objetivo das restrições é suprimir efetivamente as infeções por SARS-CoV-2 e colocá-las em níveis baixos que permitem a deteção rápida de surtos localizados e uma resposta rápida através de sistemas eficientes e abrangentes de localização, teste, rastreamento, isolamento e suporte para que "a vida possa regressar ao normal sem a necessidade de restrições generalizadas", preconizam."A proteção das nossas economias está intimamente ligada ao controlo da covid-19. Devemos proteger a nossa força de trabalho e evitar incertezas de longo prazo", lê-se no texto divulgado pela Lancet.Para estes especialistas, qualquer estratégia de gestão da pandemia baseada na imunidade de grupo é falaciosa.A transmissão descontrolada em pessoas mais jovens apresenta "riscos significativos de problemas de saúde e morte em toda a população", explicam, referindo que há evidências de muitos países a mostrar que não é possível restringir surtos descontrolados a certos setores da sociedade, e é "praticamente impossível e altamente antiético" isolar grandes faixas da população.Esforços especiais para proteger os mais vulneráveis "são essenciais", mas devem "andar de mãos dadas com estratégias multifacetadas" para conter o vírus na população, uma vez que as estratégias de imunidade de grupo baseadas em infeções naturais resultariam "em epidemias recorrentes".Defendem também que as citadas estratégias de imunidade de grupo podem sobrecarregar o sistema de saúde e representam um fardo inaceitável para os profissionais de saúde, muitos dos quais morreram de covid-19 ou sofreram um trauma.