Covid-19: Itália ultrapassa os 25.000 mortos e tem descida dos casos ativos

Número de pessoas atualmente infetadas diminui ligeiramente no terceiro dia consecutivo de redução.

A Itália ultrapassou esta quarta-feira os 25.000 mortos provocados pelo novo coronavírus ao registar 437 óbitos nas últimas 24 horas, o número mais baixo dos últimos três dias, de acordo com o último balanço divulgado.





O número de pessoas doentes também regrediu pelo terceiro dia consecutivo, e situa-se atualmente em 107.699, menos dez pessoas em 24 horas. O total de mortos ascende agora a 25.085.



Os casos de contágios totais desde a deteção do vírus em Itália em 21 de fevereiro situam-se nos 187.327, que significa um aumento de 3.370 nas últimas 24 horas, o maior desde 18 de abril.



No total dos casos, estão recuperadas 54.543 pessoas, 2.943 desde terça-feira, segundo os dados da Proteção civil.



Foi ainda registada uma redução dos hospitalizados (23.805) e em cuidados intensivos (2.384), e a grande maioria dos doentes (81.510) permanece em suas casas em regime de isolamento.



A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 178.500 mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.



Os Estados Unidos são o país com mais mortos (45.075) e mais casos de infeção confirmados (mais de 825 mil).



Seguem-se Itália (25.085 mortos, em quase 188 mil casos), Espanha (21.717 mortos, mais de 208 mil casos), França (20.796 mortos, mais de 158 mil casos) e Reino Unido (18.100 mortos, mais de 133 mil casos).