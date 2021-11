Covid-19: Mais de 200 mil vacinas administradas no fim de semana

Mais de 146 mil doses de vacinas contra a covid-19 e aproximadamente 55.100 vacinas contra a gripe foram administradas nos últimos dois dias, segundo dados contabilizados até às 18:00 de hoje, informou a Direção-Geral da Saúde (DGS)."Durante o dia de sábado e até ao final da tarde de hoje foram, assim, administradas 201.100 doses de ambas as vacinas nos centros de vacinação", referiu um comunicado da DGS.O organismo liderado por Graça Freitas informa que Portugal já administrou, até à data, mais de 1,1 milhões de doses de reforço da vacina contra a covid-19 e perto de 1,9 milhões de vacinas contra a gripe."Estes resultados foram possíveis devido à aceleração da vacinação diária dos centros de vacinação, incluindo ao fim de semana", acrescenta a nota.A DGS recorda que a vacinação é a melhor forma de evitar doença grave, internamentos e morte, reforçando o apelo para que as pessoas que ainda não estão vacinadas efetuem o agendamento no 'site' da instituição.A covid-19 provocou pelo menos 5.193.392 mortes em todo o mundo, entre mais de 260,44 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.417 pessoas e foram contabilizados 1.142.707 casos de infeção, segundo dados da DGS.A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul e, segundo a Organização Mundial da Saúde, o "elevado número de mutações" pode implicar uma maior infecciosidade.