Covid-19: Mais de metade dos jovens dos 12 aos 17 anos tem vacinação completa

Em Portugal, 80% da população tem a vacinação completa. São 8,3 milhões de pessoas, indica o relatório semanal sobre a vacinação contra a covid-19 no País divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS). 85% da população portuguesa tem pelo menos uma dose de vacina.Entre os jovens dos 12 aos 17 anos, 84% já recebeu uma dose. São 525.426 pessoas. Mais de metade tem a vacinação completa: 52%.Na faixa etária seguinte, dos 18 aos 24 anos, 74% dos jovens completou a vacinação.Até agora, Portugal recebeu 18.507.560 doses e distribuiu 15.554.044 pelo País. É no Norte que há mais pessoas com a vacinação completa: 82%. 88% já recebeu pelo menos uma dose. No Algarve, são 73% com a vacinação completa - a percentagem mais baixa no País. Em Lisboa e Vale do Tejo, 78% tem a vacinação completa.