Covid-19: Mais sete mortos e 327 infetados em 24 horas

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais sete mortes por covid-19 em Portugal. Os números revelados esta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS) no boletim diário aumentam para 18.048 o número de óbitos registados no país.Contabilizam-se mais 327 casos de infeção.Entre as 356 pessoas internadas, 58 encontram-se em unidades de cuidados intensivos.