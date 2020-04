Covid-19: Mortes em Espanha voltam a descer depois de domingo preocupante

Espanha anunciou, esta segunda-feira, um número de mortes por covid-19 abaixo do revelado no domingo, dia em que a tendência de quebra inverteu e lançou preocupações sobre se a crise sanitária estaria de facto a abrandar.





O país vizinho registou 517 vítimas mortais esta segunda-feira, abaixo dos 619 óbitos deste domingo, mas, ainda assim, acima das 510 pessoas que faleceram à conta do mesmo vírus no sábado – 510.





O número de mortos associado à pandemia ascende desta forma aos 17.489. Já o número de casos confirmados subiu de 166.019 no domingo para 169.496 esta segunda-feira, ou seja, um crescimento de 3.477 casos, quando os novos casos no dia anterior foram 4.000. Assim, Espanha regista o menor número de novos casos desde o dia 20 de março.





No que toca aos recuperados, já se contabilizam 64.727, acima do número do dia anterior, ainda que com uma evolução – mais 2.336 – abaixo da do número de novos casos.