Covid-19: Número de novos casos sobe face a ontem, mas óbitos caem

Portugal tem a registar um aumento no número de pessoas infetadas pelo SARS-Cov-2 de 1.577 casos. Os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS) deste domingo, dia 27 de dezembro, traduzem uma subida ligeira face ao boletim divulgado no dia anterior. Ainda assim, os números deste fim de semana cifram-se bastante abaixo do que tem sido reportado nas últimas semanas.A região Norte voltou a apresentar o maior aumento nos casos de infeção em 24 horas: 717, o que equivale a quase metade do número de novas infeções.Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com 464 novos casos. Dos restantes, 279 ocorreram no Centro, 32 no Alentejo, 38 no Algarve, 10 nos Açores e 37 na Madeira.Em relação aos óbitos por covid-19 no país, o número totaliza agora os 6.619. Há a lamentar mais 63 mortes em 24 horas.Já o número de doentes recuperados aumentou 3.075 (cerca do dobro do número de novas infeções). Desde o início da pandemia, mais de 319 mil pessoas foram dadas como recuperadas.Por outro lado, houve um aumento no número de doentes internados. São agora 2.870 (mais 80 do que no sábado). No entanto, há também menos 9 pessoas internadas nas unidades de cuidados intensivos (UCI).(Notícia atualizada às 14h35)