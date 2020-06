A diretora-geral da Saúde afirmou esta quarta-feira que o número de testes de diagnóstico da covid-19 realizados em Portugal acompanha a evolução da situação epidemiológica, justificando o menor reforço da testagem com a diminuição do número de sintomáticos.

Por outro lado, acrescenta, também são colocadas sob vigilância os contactos próximos de todos os doentes infetados, mas mesmo nesses casos a relevância dos testes é relativa.



"O teste, mesmo que dê negativo, implica que o contacto próximo de um doente tenha de ficar, por precaução, 14 dias em isolamento, portanto nem é o teste que determina o que vamos fazer a seguir", sublinhou a diretora-geral, considerando que "o país tem sido sempre muito assertivo nesta política de testes".



Sobre o tema, a secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, disse também que o país mantém uma forte capacidade de testagem e que essa capacidade será ativada sempre que se mostre necessário.



Jamila Madeira referiu ainda que a política de testagem foi reforçada na fase inicial do período de desconfinamento, sob uma lógica de rastreio massificado, e que, atualmente, essa política acompanha a evolução do número de casos.



Na mesma conferência de imprensa, a secretária de Estado recordou a compra de dois milhões de vacinas contra a gripe, para o próximo inverno, sublinhando que será "a maior aquisição de sempre".



A medida visa salvaguardar que mais portugueses, numa circunstância de maior risco, estarão protegidos no próximo inverno. "Estamos a focar-nos sobretudo nos mais vulneráveis", disse.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 477.000 mortos e infetou mais de 9,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



Em Portugal, morreram 1.543 pessoas das 40.104 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

"É natural que à medida que a nossa epidemia vai tendo menos pessoas que apresentam sintomas, sejam testados menos indivíduos do que estavam a ser testados antes", explicou Graça Freitas, durante a conferência de imprensa destinada atualizar a informação relativa à pandemia de covid-19.Questionada sobre o menor número de testes que estão atualmente a ser realizados em Portugal, a diretora-geral esclareceu que as orientações internacionais vão no sentido testar, com prioridade, todas as pessoas que apresentem sintomas, que atualmente são menos.