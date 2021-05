Covid-19: Portugal atinge cinco milhões de vacinas administradas

Portugal ultrapassou no sábado os cinco milhões de vacinas administradas contra a covid-19, disse hoje à agência Lusa fonte oficial da 'task force' para a vacinação.Segundo o gabinete de comunicação da 'task force', o número abrange Portugal continental e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.No caso específico de Portugal continental, espera-se que os cinco milhões de vacinas administradas sejam atingidos na segunda-feira ao final do dia ou na terça-feira, indicou a mesma fonte.Em Portugal continental, o total de vacinas administradas era, às 16:30 de hoje, de cerca de 4.939.000, das quais cerca de 3.358.000 primeiras doses e perto de 1.581.000 com a vacinação completa.No sábado, o coordenador da 'task force' para a vacinação contra a covid-19, Gouveia e Melo, disse que, no dia 08 de agosto, 70% da população terá pelo menos uma dose da vacina."Se tudo correr bem, se as vacinas chegarem, tivermos as vacinas que pensamos ter disponibilizadas, no dia 08 de agosto teremos 70% da população com pelo menos uma dose", afirmou o vice-almirante Gouveia e Melo, em Leiria.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.456.282 mortos no mundo, resultantes de mais de 166,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 17.017 pessoas dos 845.224 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.