Covid 19: Portugal com 465 casos e nove mortos

Portugal registou 465 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Durante o mesmo período contabilizaram-se nove óbitos, segundo o boletim diário da Direção-geral de Saúde. Há a assinalar 258 recuperações.Por regiões, em Lisboa e Vale do Tejo foram detetados 166 casos, seguindo-se o Norte com 114. No Centro verificaram-se 94 casos, no Algarve 41 e Alentejo 26.O maior número de mortes foi nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, ambas com três.Neste período foram internadas mais 10 pessoas, prefazendo agora um total de 295. Nos cuidados intensivos encontram-se agora 61 pacientes, mais dois por comparação com o boletim de sábado.