Portugal regista 291 casos novos casos de covid-19 e três mortos

Portugal registou 291 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Durante o mesmo período contabilizaram-se três óbitos, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde divulgado esta segunda-feira. Há a registar 392 recuperações da doença, o que leva o número de casos ativos a cair 104 para 30.205 pessoas.Olhando para a distribuição regional da incidência, foi em Lisboa e Vale do Tejo que foram detetados um maior número de novos casos: 102. Segue-se o Norte, onde foram registadas 93 infeções e também as únicas três vítimas mortais. No Centro verificaram-se 31 casos, no Algarve 22 e Alentejo 16. Nas ilhas, os Açores têm 22 novos casos e a Madeira cinco.Do total de doentes com covid-19, a generalidade está a recuperar em casa, sendo que há atualmente 312 internados nos hospitais em Portugal (mais 17 do que nas últimas 24 horas). Destes, 62 estão nas unidades de cuidados intensivos, o que representa um aumento de uma pessoa.A incidência da doente a nível nacional situa-se assim nos 84,3 casos de infeção por SARS CoV 2 por cada 100.000 habitantes, sendo que considerando apenas o Continente, o número de 84,7 casos. A taxa de transmissibilidade conhecida como R(t) está em 1,01 a nível nacional e em 1,02 no Continente.(Notícia atualizada às 14h15)