Covid 19: Portugal com 865 novos casos e mais oito mortos

Portugal registou 865 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Durante o mesmo período contabilizaram-se oito óbitos, segundo o boletim diário da Direção-geral de Saúde. Há a assinalar 664 recuperações.Por regiões, em Lisboa e Vale do Tejo foram detetados 334 casos, seguindo-se o Norte com 224. No Centro verificaram-se 152 casos, no Algarve 65 e no Alentejo 35. Nas ilhas, a Madeira registou 22 casos e os Açores 33.Em relação aos óbitos, Lisboa e Vale do Tejo registou duas mortes, enquanto no Centro os falecimentos foram três. Norte, Alentejo e Algarve reportaram uma vítima mortal cada.Neste período foram internadas mais duas pessoas, prefazendo agora um total de 288. Nos cuidados intensivos encontram-se agora 58 pacientes, tantos como na véspera.