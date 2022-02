Covid-19: Portugal com 9.360 novos casos e 35 mortos

m Portugal, desde o início da pandemia, foram detetados 3.187.389 infeções por covid-19 e 20.831 mortes.



O número de doentes recuperados, este sábado, ascendeu a 23.651, elevando o número total de recuperações para 2.676.699. Ativos contam-se 489.859 casos, ainda assim menos 14.326 que nas 24 horas anteriores. NO Algarve, as novas infeções totalizaram os 663 casos, tendo sido registado um óbito.



O número de contactos sob a vigilância das autoridades de saúde decresceu para 505.037, menos 16.149 do que no dia anterior.

Portugal registou 9.360 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas e 35 mortos, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgados este domingo.O número de hospitalizações caiu para 1.788, menosn 12 do que no dia anterior. Também o internamento em unidades de cuidados intensivos (UCI) desceu para um total de 116 pacientes, menos dois do que na sexta-feira.Os números divulgados pela DGS consolidam uma tendência de descida no número de novas infeções pelo SARS-CoV-2 no país. São mais 9.360 casos detetados em 24 horas, a maioria dos quais (+2.922) na Grande Lisboa. Outras 2.408 foram registadas no Norte do país. Estas duas regiões contabilizaram também 12 óbitos cada.A zona Centro do país contou mais 1.857 infeções e seis óbitos, enquanto o Alentejo contabilizou 531 casos de covid-19 e três mortes.