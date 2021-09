Covid-19: Portugal com 911 casos e 8 mortes

Portugal registou mais 911 casos de covid-19 e oito mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS), publicado este domingo, 12 de setembro.Os dados da DGS dão conta de mais 17 internamentos, num total de 569 e de menos um paciente nos cuidados intensivos, São agora 120.Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo foi aquela onde foram detetados mais novos casos, num total de 324, seguindo-se o Norte com 295.No Centro contabilizaram-se mais 118 casos, seguindo-se o Algarve e o Alentejo com 98 e 42 casos, respetivamente. Na Madeira veirficaram-se 20 novos casos e nos Açores 14.