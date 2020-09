Covid-19: Portugal com mais 106 doentes internados em cinco dias. Maior aumento desde abril

Leia Também Portugal tem 285 surtos ativos de covid-19, 129 no norte

Em apenas cinco dias, o número de pacientes internados devido à covid-19 nos hospitais portugueses aumentou em 106, passando de 465 para 571, indica o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta quarta-feira.É preciso recuar a meados de abril para encontrar um aumento tão acelerado no número de internamentos.E face a 31 de agosto, quando eram 350 os doentes internados, a subida no número de hospitalizados disparou 221, o que corresponde a uma média de 10 novos internamentos por dia ou a um crescimento de 63,1%.Assim, o número de internados com covid-19 atingiu o valor mais elevado desde 22 de maio.Mesmo considerando a média diária móvel a sete dias, um indicador menos volátil, os 512,6 internamentos são um máximo desde 30 de maio e situam-se muito acima dos 332,3 registados a 1 de setembro.A ministra da Saúde salientou hoje no briefing diário que apesar da subida o número de internamentos é ainda inferior a metade do registado no pico de abril. Contudo, nessa altura os critérios para internar doentes com covid-19 eram mais abrangentes do que atualmente.Também o número de doentes graves, que se encontram internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), tem vindo a aumentar desde o início do mês.A 31 de agosto, estavam nas UCI apenas 44 pacientes, um número que agora ascende a 77, o valor mais alto desde 2 de julho. Esta evolução representa uma subida de 75% nos últimos 22 dias.Também considerando a média diária móvel a sete dias regista-se uma subida significativa, passando dos 39,6 de 1 de setembro para os atuais 64,4, que é um máximo desde 21 de julho.Os 77 pacientes nos Cuidados Intensivos são também o número mais alto desde 2 de julho.