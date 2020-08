Covid-19: Portugal com mais 192 casos e quatro mortes

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus subiu para 1.805, mais quatro óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.801, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta terça-feira, 25 de agosto. Esta evolução representa um crescimento de 0,2%, ligeiramente abaixo do verificado na segunda-feira (0,3%).





Três das quatro mortes registadas nas últimas 24 horas aconteceram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que viu assim o total de óbitos devido ao novo coronavírus aumentar para 652. A outra vítima mortal foi na região Norte, que aumentou o total de óbitos para 846.





O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,34% para 55.912, o que representa. Ontem tinha sido anunciado um aumento de 0,22% para 55.720, o que representou 123 novos casos em 24 horas.

Quanto aos doentes internados, há mais quatro casos, tal como aconteceu na segunda-feira, pelo que o total passou para 325. Nas unidades de cuidados intensivos, pelo contrário, há menos três pacientes, a mesma descida verificada ontem, contabilizando-se agora 41 doentes em estado mais grave.





O relatório da DGS mostra ainda que mais de 41 mil pessoas em Portugal já recuperaram da covid-19. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados mais 141 casos de recuperados, que elevaram o total para 41.021.





Lisboa e Vale do Tejo com 60% dos novos casos



Dos 192 novos casos de covid-19 em Portugal, 116 foram registados em Lisboa e vale do Tejo, o que traduz um peso desta região nas novas infeções de 60% (acima dos 51% de ontem).



Dos restantes 76, 49 foram contabilizados no Norte, 8 no Centro, 11 no Alentejo, 5 no Algarve, 2 nos Açores e 1 na Madeira.