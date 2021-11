Covid-19: Portugal com mais 2.499 casos e 11 mortos

Portugal contabiliza mais 2.499 casos de covid-19 e 11 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado este domingo pela Direção-Geral de Saúde (DGS). Este é o quinto dia consecutivo em que o número de novos casos está acima da fasquia dos dois mil.Os dados das autoridades de saúde mostram que o número de internamentos nas unidades hospitalares continua a crescer: face a sexta-feira, há mais 53 pacientes internados nos hospitais, num total de 597 internamentos.

No que toca aos cuidados intensivos, nas últimas 24 horas há mais um doente infetado com covid-19 a ser transferido para estas unidades, perfazendo um total de 89 pacientes em UCI.A Grande Lisboa registou o maior número de óbitos, num total de quatro falecimentos. Na região Centro morreram três pessoas nas últimas 24 horas e no Alentejo mais duas. As regiões da Madeira e Açores registaram um óbito cada.Quanto ao número de infetados, a maioria dos casos novos registados pelas autoridades de saúde tiveram lugar na Área Metropolitana de Lisboa (873), seguindo-se a região Norte (641) e o Centro (593). No Alentejo há 70 novas infeções e no Algarve mais 217 casos. Açores e Madeira registam, respetivamente, mais 33 e 72 casos.Os dados da DGS mostram que existem 44.960 casos ativos em Portugal e 976 em vigilância.