Covid-19: Portugal com mais 3.879 casos e 13 mortes

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 3.879 novos casos de covid-19 e 13 mortos, de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral de Saúde.No mesmo período foram contabilizados mais 12 internamentos, num total de 964, e mais um internamento em cuidados intensivos, que agora se situam em 143.Por regiões, o Norte e Lisboa e Vale do Tejo, são aquelas onde foram contabilizados mais novos casos, 1.212 e 1.192, respetivamente. Na região Centro verificaram-se 892 casos, no Algarve 360 e no Alentejo 88. Na Madeira detetaram-sed 119 novas infeções e nos Açores 16.Nas últimas 24 horas recuperaram da doença 1.397 pessoas, perfazendo agora um total de 1.107.513.