Covid-19: Portugal conta mais 362 casos, o número mais alto em 6 semanas

Nas últimas 24 horas, foram contabilizados em Portugal mais 362 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus, elevando o total para 56.274, revelou esta quarta-feira, 26 de agosto, a Direção Geral da Saúde.

As novas infeções no país aumentaram, assim, 0,65%, depois da subida de 0,34% observada ontem, dia em que foram identificados 192 novos casos.

A taxa de crescimento registada nas últimas 24 horas é a maior desde 18 de julho, enquanto os novos casos, em termos absolutos, traduzem o número mais alto desde o dia 15 desse mês, em que se juntaram à lista 375 novos pacientes.

Leia Também Ministra e DGS garantem que isolar não é abandonar crianças ou idosos

O número de vítimas mortais devido à covid-19 subiu para 1.807, mais dois óbitos face a terça-feira, quando estavam contabilizadas 1.805 mortes pela doença.

As duas vítimas mortais foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Quanto ao número de doentes internados, são agora 311, menos 14 do que na terça-feira, enquanto os casos mais graves, internados em unidades de cuidados intensivos, são 38, menos três do que ontem.

Nesta altura, contam-se em Portugal 41.184 casos de pessoas que recuperaram da covid-19, uma subida de 163 em relação a ontem.





Novos casos em Lisboa são o dobro do Norte

Dos 362 novos casos de infetados identificados nas últimas 24 horas, 214 foram na região de Lisboa e Vale do Tejo, praticamente o dobro das novas infeções registadas no Norte (109).

Lisboa e Vale do Tejo representou 59% dos novos casos no país, mantendo o seu peso face ao dia de ontem (60%).

Dos restantes novos casos, 25 foram registados no Centro, oito no Alentejo, cinco no Algarve e um nos Açores. Na Madeira não houve novos casos positivos para a covid-19.